В троллейбусах, идущих через Победу в Днепре, начали ездить контролеры: как их распознать

На маршруте, который курсирует в Приднепровск через Победу, появились контролеры. Об этом сообщают горожане, которым удалось увидеть «ревизоров» в одном из троллейбусов №6.
Следует заметить, что обычно троллейбусы №6 курсируют без кондукторов, а за проезд платят водителю при выходе из салона. Часто пассажиры покупают билеты через «Приват24», но многие все еще рассчитываются наличными. Не исключено, что контролеры проверяли наличие удостоверений у льготников, которые иногда документы не показывают, хотя должны.
Распознать контролеров достаточно просто. Они обычно одеты в багровые жилеты, имеют при себе удостоверение и прикрепленную к верхнему карману камеру.
Бодикамера записывает весь процесс проверки, обычно проходящий следующим образом: запись вагона, проверка кондуктора. Затем контролеры сверяют серию и нумерацию, которая идет у пассажиров по салону. После этого уже «охотятся на зайцев», которые не приобрели билеты, забыли удостоверения или проездные.
Иногда контролеры привлекают полицейских — в случаях, когда нарушитель начинает вести себя агрессивно и пытается сбежать.
Напомним, ранее в Днепре вместо трамваев начали курсировать троллейбусы.
Читайте также:
Автор:
Опубликовали список локаций, где в этом году будут продавать елки.
Банк имеет право заблокировать карту клиента, если по ней происходят…
Днепрянку судили за стриптиз в отделении полиции Львова.
Девушке сообщили о подозрении.
Инцидент произошел на улице Пастера.
Опубликовали список локаций, где в этом году будут продавать елки.
Банк имеет право заблокировать карту клиента, если по ней происходят транзакции, которые не типичны для финансовых возможностей владельца пластика или не характерны для его поведения в целом. Существует несколько «типичных» причин по которым банк может заблокировать счет.
Днепрянку судили за стриптиз в отделении полиции Львова.
Девушке сообщили о подозрении.
Правоохранители проверяют причины и обстоятельства, которые принудили ребенка к такому шагу.
Утром 28 ноября в СМИ появилась информация о том, что жену Кирилла Буданова – Марианну отравили. Теперь есть более официальное подтверждение.
Днепр стремительно меняется. На месте старинных зданий появляются новые. Под снос попадают не только старинные доходные дома, но и больницы. Так, на месте одного из старинных медучреждений Днепра сегодня находится новый ЖК.
Сегодня, 28 ноября, в разных районах города горели Peugeot и Chevrolet.
Пассажир пытался пронести гранату.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!