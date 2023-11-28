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  • В троллейбусах, идущих через Победу в Днепре, начали ездить контролеры: как их распознать

В троллейбусах, идущих через Победу в Днепре, начали ездить контролеры: как их распознать

Сегодня 16:01
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В Днепре на маршрутах, курсирующих через Победу, появились контролеры.

Новости Днепра про В троллейбусах, идущих через Победу в Днепре, начали ездить контролеры: как их распознать

На маршруте, который курсирует в Приднепровск через Победу, появились контролеры. Об этом сообщают горожане, которым удалось увидеть «ревизоров» в одном из троллейбусов №6.

Следует заметить, что обычно троллейбусы №6 курсируют без кондукторов, а за проезд платят водителю при выходе из салона. Часто пассажиры покупают билеты через «Приват24», но многие все еще рассчитываются наличными. Не исключено, что контролеры проверяли наличие удостоверений у льготников, которые иногда документы не показывают, хотя должны.

Распознать контролеров достаточно просто. Они обычно одеты в багровые жилеты, имеют при себе удостоверение и прикрепленную к верхнему карману камеру.

Бодикамера записывает весь процесс проверки, обычно проходящий следующим образом: запись вагона, проверка кондуктора. Затем контролеры сверяют серию и нумерацию, которая идет у пассажиров по салону. После этого уже «охотятся на зайцев», которые не приобрели билеты, забыли удостоверения или проездные.

Иногда контролеры привлекают полицейских — в случаях, когда нарушитель начинает вести себя агрессивно и пытается сбежать.

Новости Днепра про В троллейбусах, идущих через Победу в Днепре, начали ездить контролеры: как их распознать

Напомним, ранее в Днепре вместо трамваев начали курсировать троллейбусы.

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Новости Днепра про В троллейбусах, идущих через Победу в Днепре, начали ездить контролеры: как их распознатьУкраїнська Новости Днепра про В троллейбусах, идущих через Победу в Днепре, начали ездить контролеры: как их распознатьРусский

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