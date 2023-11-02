У річці Дніпро потонув 16-річний хлопець: в його байдарку влучила блискавка

Трагедія сталася учора, 1 листопада, на річці Дніпро у місті Горішні Плавні Полтавської області.

Під час тренування із греблі в байдарку 16-річного хлопця влучила блискавка. Човен перекинувся, а підліток зник у воді.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

Поліцейські, рятувальники, муніципальна варта та громадськість негайно почали шукати юнака.

Десь через 4 години неповнолітнього знайшли та підняли на берег. На жаль, врятувати йому життя не вдалося.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі у водоймі втопилася жінка.

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