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У Кривому Розі у водоймі втопилася жінка

Сьогодні 14:45
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Тіло знаходилося у двох метрах від берега.
Новости Днепра про У Кривому Розі у водоймі втопилася жінка

Фото умовне.

Сьогодні, 1 листопада, об 11:00 до Служби порятунку від правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у Саксаганському районі Кривого Рогу на поверхні водойми знаходиться тіло жінки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники прибули на місце та дістали з води загиблу, яка знаходилось у двох метрах від берега. Потопельницю передали працівникам Національної поліції.

Усі обставини смерті жінки будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, це не перша смерть на воді на цьому тижні – учора у Підгородньому у річці Кільчень виявили тіло чоловіка.

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Новости Днепра про У Кривому Розі у водоймі втопилася жінкаУкраїнська

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