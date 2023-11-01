У Кривому Розі у водоймі втопилася жінка

Сьогодні, 1 листопада, об 11:00 до Служби порятунку від правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у Саксаганському районі Кривого Рогу на поверхні водойми знаходиться тіло жінки.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники прибули на місце та дістали з води загиблу, яка знаходилось у двох метрах від берега. Потопельницю передали працівникам Національної поліції.
Усі обставини смерті жінки будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, це не перша смерть на воді на цьому тижні – учора у Підгородньому у річці Кільчень виявили тіло чоловіка.
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