У поліції Дніпра прокоментували скандал з дівчатами, які видерлися на надгробки, щоб зробити фото

Раніше в мережі розгорівся скандал, через дівчат, які видерлися на надгробки на цвинтарі.
Як повідомили в поліції, відео, на якому троє дівчат залазили на хрести, фотографувалися та знімали відео, ширилося в соціальних мережах.
Поліцейські ювенальної превенції встановили, що подія сталася 5 квітня на цвинтарі по вулиці Березинській. З’ясувалося, що неповнолітні на відео – це мешканки Дніпра віком 12,13 та 14 років. Правоохоронці за участі батьків провели з дітьми профілактичні бесіди.
В подальшому стосовно батьків дівчат будуть складені протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей).
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