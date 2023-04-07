У поліції Дніпра прокоментували скандал з дівчатами, які видерлися на надгробки, щоб зробити фото

У Дніпрі поліцейські знайшли дівчат, які фотографувалися на цвинтарі.

Раніше в мережі розгорівся скандал, через дівчат, які видерлися на надгробки на цвинтарі.

Як повідомили в поліції, відео, на якому троє дівчат залазили на хрести, фотографувалися та знімали відео, ширилося в соціальних мережах.

Поліцейські ювенальної превенції встановили, що подія сталася 5 квітня на цвинтарі по вулиці Березинській. З’ясувалося, що неповнолітні на відео – це мешканки Дніпра віком 12,13 та 14 років. Правоохоронці за участі батьків провели з дітьми профілактичні бесіди.

В подальшому стосовно батьків дівчат будуть складені протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей).

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