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  • У поліції Дніпра прокоментували скандал з дівчатами, які видерлися на надгробки, щоб зробити фото

У поліції Дніпра прокоментували скандал з дівчатами, які видерлися на надгробки, щоб зробити фото

Сьогодні 17:32
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У Дніпрі поліцейські знайшли дівчат, які фотографувалися на цвинтарі.

Новости Днепра про У поліції Дніпра прокоментували скандал з дівчатами, які видерлися на надгробки, щоб зробити фото

Раніше в мережі розгорівся скандал, через дівчат, які видерлися на надгробки на цвинтарі.

Як повідомили в поліції, відео, на якому троє дівчат залазили на хрести, фотографувалися та знімали відео, ширилося в соціальних мережах.

Поліцейські ювенальної превенції встановили, що подія сталася 5 квітня на цвинтарі по вулиці Березинській. З’ясувалося, що неповнолітні на відео – це мешканки Дніпра віком 12,13 та 14 років. Правоохоронці за участі батьків провели з дітьми профілактичні бесіди.

В подальшому стосовно батьків дівчат будуть складені протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей).

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Новости Днепра про У поліції Дніпра прокоментували скандал з дівчатами, які видерлися на надгробки, щоб зробити фотоУкраїнська Новости Днепра про У поліції Дніпра прокоментували скандал з дівчатами, які видерлися на надгробки, щоб зробити фотоРусский

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