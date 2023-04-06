10, 11 та 13 квітня у багатьох мешканців Дніпра вимкнуть світло на 9 годин: подробиці

У Дніпрі 10, 11 та 13 квітня будуть вимикати світло з 08:00 до 17:00.
Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії. Причина – проведення планових робіт.
Про це повідомляють у ТГ-каналі “ЦЕКу”.
Отже, 10 квітня світла не буде за адресами:
11 квітня:
13 квітня:
Тому заряджайте телефони та повербанки!
Крім того, світло вимикатимуть у Павлограді:
Жовтих Водах:
Вільногірську:
У Криворізькому районі:
Нагадаємо, раніше ми писали, що десятки будинків у Дніпрі сьогодні залишилися без води.
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