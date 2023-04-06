10, 11 та 13 квітня у багатьох мешканців Дніпра вимкнуть світло на 9 годин: подробиці

Важлива інформація!

У Дніпрі 10, 11 та 13 квітня будуть вимикати світло з 08:00 до 17:00.

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії. Причина – проведення планових робіт.

Про це повідомляють у ТГ-каналі “ЦЕКу”.

Отже, 10 квітня світла не буде за адресами:

вул. Титова: 10, 12, 12А, 16, 16К, 8;

просп. Олександра Поля: 104, 104А, 106, 106А, 108, 110.

11 квітня:

вул. Академіка Янгеля: 1, 3, 5;

вул. Новокримська: 2, 2А, 2Б.

13 квітня:

вул. Брестська: 18, 20, 22, 24;

вул. Промислова: 1Г, 3А;

вул. Фабрично-Заводська: 27Б, 58, 60, 60А, 62.

Тому заряджайте телефони та повербанки!

Крім того, світло вимикатимуть у Павлограді:

Жовтих Водах:

Вільногірську:

У Криворізькому районі:

Нагадаємо, раніше ми писали, що десятки будинків у Дніпрі сьогодні залишилися без води.

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