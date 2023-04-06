Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • 10, 11 та 13 квітня у багатьох мешканців Дніпра вимкнуть світло на 9 годин: подробиці

10, 11 та 13 квітня у багатьох мешканців Дніпра вимкнуть світло на 9 годин: подробиці

Сьогодні 16:40
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про 10, 11 та 13 квітня у багатьох мешканців Дніпра вимкнуть світло на 9 годин: подробиці

У Дніпрі 10, 11 та 13 квітня будуть вимикати світло з 08:00 до 17:00.

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії. Причина – проведення планових робіт.

Про це повідомляють у ТГ-каналі “ЦЕКу”.

Отже, 10 квітня світла не буде за адресами:

  • вул. Титова: 10, 12, 12А, 16, 16К, 8;
  • просп. Олександра Поля: 104, 104А, 106, 106А, 108, 110.

11 квітня:

  • вул. Академіка Янгеля: 1, 3, 5;
  • вул. Новокримська: 2, 2А, 2Б.

13 квітня:

  • вул. Брестська: 18, 20, 22, 24;
  • вул. Промислова: 1Г, 3А;
  • вул. Фабрично-Заводська: 27Б, 58, 60, 60А, 62.

Тому заряджайте телефони та повербанки!

Новости Днепра про 10, 11 та 13 квітня у багатьох мешканців Дніпра вимкнуть світло на 9 годин: подробиці

Крім того, світло вимикатимуть у Павлограді:

Новости Днепра про 10, 11 та 13 квітня у багатьох мешканців Дніпра вимкнуть світло на 9 годин: подробиці

Жовтих Водах:

Новости Днепра про 10, 11 та 13 квітня у багатьох мешканців Дніпра вимкнуть світло на 9 годин: подробиці

Вільногірську:

Новости Днепра про 10, 11 та 13 квітня у багатьох мешканців Дніпра вимкнуть світло на 9 годин: подробиці

У Криворізькому районі:

Новости Днепра про 10, 11 та 13 квітня у багатьох мешканців Дніпра вимкнуть світло на 9 годин: подробиці

Нагадаємо, раніше ми писали, що десятки будинків у Дніпрі сьогодні залишилися без води.

Читайте також:

 

Новости Днепра про 10, 11 та 13 квітня у багатьох мешканців Дніпра вимкнуть світло на 9 годин: подробиціУкраїнська Новости Днепра про 10, 11 та 13 квітня у багатьох мешканців Дніпра вимкнуть світло на 9 годин: подробиціРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    З вошами та без їжі: у Кривому Розі у горе-матері вилучили трьох дітей, які жили в нелюдських умовах
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:51
    З вошами та без їжі: у Кривому Розі у горе-матері вилучили трьох дітей, які жили в нелюдських умовах

    У Кривому Розі вилучили трьох дітей, які жили в анти-санітарних…

    Зірвав ланцюг та поїхав: на Дніпропетровщині екс-в’язень викрав велосипед біля лікарні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:52
    Зірвав ланцюг та поїхав: на Дніпропетровщині екс-в’язень викрав велосипед біля лікарні

    У Покрові Нікопольського району 27-річний чоловік викрав велосипед біля лікарні.

    У Дніпрі за добу на світ з’явилися 23 дитини: 7 народили переселенки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:36
    У Дніпрі за добу на світ з’явилися 23 дитини: 7 народили переселенки

    Життя переможе!

    Втирався в довіру до бабусь і обкрадав їх: у Кам’янському затримали серійного крадія
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:44
    Втирався в довіру до бабусь і обкрадав їх: у Кам’янському затримали серійного крадія

    У Кам'янському 35-річний раніше судимий чоловік здійснив серію крадіжок.

    Наверх