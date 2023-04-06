У Дніпрі рятувальники дістали з занедбаного люку морську свинку

Сьогодні, 6 квітня, о 12:21 до Служби порятунку «101» зателефонувала стурбована жінка.

Вона повідомила, що її морська свинка впала до люку на площі Новокодацькій.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що тваринка знаходиться на глибині двох метрів у занедбаному колодязі.

За допомогою драбини один із співробітників ДСНС спустився вниз та підняв на поверхню морську свинку.

Цілу та неушкоджену домашню улюбленицю відразу передали її власниці, яка була на місці.

До порятунку залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в каналізаційний колодязь впав собака: його діставали рятувальники.

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