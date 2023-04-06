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У Дніпрі рятувальники дістали з занедбаного люку морську свинку

Сьогодні 15:06
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Сьогодні, 6 квітня, о 12:21 до Служби порятунку «101» зателефонувала стурбована жінка.

Новости Днепра про У Дніпрі рятувальники дістали з занедбаного люку морську свинку

Вона повідомила, що її морська свинка впала до люку на площі Новокодацькій.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що тваринка знаходиться на глибині двох метрів у занедбаному колодязі.

За допомогою драбини один із співробітників ДСНС спустився вниз та підняв на поверхню морську свинку.

Новости Днепра про У Дніпрі рятувальники дістали з занедбаного люку морську свинку

Новости Днепра про У Дніпрі рятувальники дістали з занедбаного люку морську свинку

Цілу та неушкоджену домашню улюбленицю відразу передали її власниці, яка була на місці.

Новости Днепра про У Дніпрі рятувальники дістали з занедбаного люку морську свинку

До порятунку залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в каналізаційний колодязь впав собака: його діставали рятувальники.

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Новости Днепра про У Дніпрі рятувальники дістали з занедбаного люку морську свинкуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі рятувальники дістали з занедбаного люку морську свинкуРусский

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