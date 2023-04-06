Палець набряк: у Дніпрі рятувальники допомогли жінці зняти обручку

Сьогодні, 6 квітня, о 10:46 на лінію «101» зателефонувала жінка, яка попросила допомогти їй зняти обручку з руки.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники виїхали за викликом на ж/м Тополя. Побачивши жінку, співробітники ДСНС з’ясували, що палець, на який була одягнена обручка, значно набряк.
За допомогою спеціального інструмента рятувальники розрізали прикрасу та вивільнили палець жінки.
До надання допомоги залучили 7 чоловік особового складу та 1 одиницю аварійно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в одній із квартир рятувальники ловили кажанів.
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