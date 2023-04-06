Втирався в довіру до бабусь і обкрадав їх: у Кам’янському затримали серійного крадія

У Кам'янському 35-річний раніше судимий чоловік здійснив серію крадіжок.

Так, за даними поліції, спочатку зловмисник обікрав 84-річну жінку, до якої інколи навідувався у гості. Після кожного свого візиту він викрадав у потерпілої речі. Наступного разу підозрюваний побачив на вулиці 72-річну жінку та запропонував їй допомогу – донести до квартири важку сумку. Однак біля дверей встиг поцупити з сумки гаманець із грошима та мобільним телефоном. Через декілька днів він побачив на вулиці 92-річну жінку, яка поверталась додому з магазину. Чоловік прослідував за старенькою до квартири і вихопив з рук пакет з продуктами, грошима та мобільним телефоном.

Крім цього, правоохоронці встановили причетність чоловіка до крадіжки з магазину, з якого він викрав аксесуари для мобільного телефона, а також крадіжки з навчального закладу, де злодій, пошкодивши двері, проник до підсобного приміщення та заволодів електроінструментом і генератором.

Правоохоронці встановили та затримали крадія.

Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмиснику обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

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