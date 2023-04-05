Був у найгарячіших точках: у Бахмуті загинув випускник ДНУ з 93-ї бригади

2 квітня у Бахмуті загинув випускник ДНУ ім. О. Гончара, військовослужбовець 93-ї ОМБр “Холодний Яр” Олександр Шаволін.
Про це повідомили на сторінці університету у Фейсбук.
Олександр із перших днів війни був у найгарячіших точках, брав участь у звільненні Харківщини, довго обороняв Бахмут.
Він сумлінно вивчав політичні науки, мріяв про щасливе майбутнє України, віддав життя за неї, – йдеться у повідомленні навчального закладу.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна!
Вічна пам’ять і слава Герою!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі попрощаються з відомою вчителькою.
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