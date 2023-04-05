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  • Нашестя рукокрилих: у Дніпрі в одній із квартир рятувальники ловили кажанів

Нашестя рукокрилих: у Дніпрі в одній із квартир рятувальники ловили кажанів

Сьогодні 10:59
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Це вже не вперше кажани "атакують" квартири дніпрян.

Новости Днепра про Нашестя рукокрилих: у Дніпрі в одній із квартир рятувальники ловили кажанів

У вівторок, 4 квітня, на лінію “101” зателефонували місцеві мешканці. Вони повідомили, що в їхній квартирі на вул. Панікахи літають троє кажанів.

Рятувальники прибули на місце, вони спіймали рукокрилих та передали їх волонтеру.

Жоден кажан не постраждав!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на балконі однієї з квартир поселилися 528 кажанів

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Новости Днепра про Нашестя рукокрилих: у Дніпрі в одній із квартир рятувальники ловили кажанівУкраїнська

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