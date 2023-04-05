Нашестя рукокрилих: у Дніпрі в одній із квартир рятувальники ловили кажанів

У вівторок, 4 квітня, на лінію “101” зателефонували місцеві мешканці. Вони повідомили, що в їхній квартирі на вул. Панікахи літають троє кажанів.
Рятувальники прибули на місце, вони спіймали рукокрилих та передали їх волонтеру.
Жоден кажан не постраждав!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на балконі однієї з квартир поселилися 528 кажанів.
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