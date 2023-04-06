Знеструмлення та аварійні роботи: десятки будинків у Дніпрі сьогодні залишилися без води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з відключенням електроживлення зупинено ПНС на вул. Кожем’яки, 17. Тому припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.
Крім того, через проведення аварійно-відновлювальних робіт на вул. Спогадів, 2 припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі деяким мешканцям вимкнуть світло на 9 годин.
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