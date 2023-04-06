Знеструмлення та аварійні роботи: десятки будинків у Дніпрі сьогодні залишилися без води

Сьогодні, 6 квітня, у Дніпрі десятки будинків залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з відключенням електроживлення зупинено ПНС на вул. Кожем’яки, 17. Тому припинено водопостачання:

вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

просп. Слобожанський, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;

вул. Дарницька, 4, 7, 9, 11.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Крім того, через проведення аварійно-відновлювальних робіт на вул. Спогадів, 2 припинено водопостачання:

вул. Пристань.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі деяким мешканцям вимкнуть світло на 9 годин.

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