Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Знеструмлення та аварійні роботи: десятки будинків у Дніпрі сьогодні залишилися без води

Знеструмлення та аварійні роботи: десятки будинків у Дніпрі сьогодні залишилися без води

Сьогодні 12:28
просмотров

Сьогодні, 6 квітня, у Дніпрі десятки будинків залишилися без води.

Новости Днепра про Знеструмлення та аварійні роботи: десятки будинків у Дніпрі сьогодні залишилися без води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з відключенням електроживлення зупинено ПНС на вул. Кожем’яки, 17. Тому припинено водопостачання:

  • вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • просп. Слобожанський, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;
  • вул. Дарницька, 4, 7, 9, 11.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Новости Днепра про Знеструмлення та аварійні роботи: десятки будинків у Дніпрі сьогодні залишилися без води

Крім того, через проведення аварійно-відновлювальних робіт на вул. Спогадів, 2 припинено водопостачання:

  • вул. Пристань.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про Знеструмлення та аварійні роботи: десятки будинків у Дніпрі сьогодні залишилися без води

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі деяким мешканцям вимкнуть світло на 9 годин

Читайте також:

Новости Днепра про Знеструмлення та аварійні роботи: десятки будинків у Дніпрі сьогодні залишилися без водиУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У середмісті Дніпра продають 7-поверхову офісну будівлю
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:50
    У середмісті Дніпра продають 7-поверхову офісну будівлю

    У Дніпрі продають 7-поверхову закинуту офісну будівлю.

    У Дніпрі народила жінка, яка рік просиділа в підвалі під бомбами: як почувається дитина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:51
    У Дніпрі народила жінка, яка рік просиділа в підвалі під бомбами: як почувається дитина

    У Дніпрі народила мешканка Бахмуту, яка рік просиділа під бомбами…

    Видно м’язи та кістки: у Дніпрі допомоги потребує кішка, тіло якої обмотали риболовною волосінню
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:07
    Видно м’язи та кістки: у Дніпрі допомоги потребує кішка, тіло якої обмотали риболовною волосінню

    У Дніпрі рятують кішку, над якою познущалися живодери.

    Утворився кілометровий затор: у Дніпрі на Слобожанському проспекті “аварійний ранок” (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:18
    Утворився кілометровий затор: у Дніпрі на Слобожанському проспекті “аварійний ранок” (ФОТО)

    У Дніпрі ранок почався з аварій.

    Наверх