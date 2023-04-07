В полиции Днепра прокомментировали скандал с девочками, которые вылезли на надгробия, чтобы сделать фото

В Днепре полицейские обнаружили девушек, которые фотографировались на кладбище.

Ранее в сети разгорелся скандал, из-за девушек, которые залезли на надгробия на кладбище.

Как сообщили в полиции, видео, на котором три девушки вылезли на кресты, фотографировались и снимали видео, распространялось в социальных сетях.

Полицейские ювенальной превенции установили, что это произошло 5 апреля на кладбище по улице Березинской. Выяснилось, что несовершеннолетние на видео – жительницы Днепра в возрасте 12,13 и 14 лет. Правоохранители с участием родителей провели с детьми профилактические беседы.

В дальнейшем в отношении родителей девушек будут составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 184 КУоАП (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

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