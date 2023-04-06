Чотирилапому поліцейському Баю знадобилось менше години, щоб розкрити злочин: подробиці

За даними поліції, злочин стався 5 квітня у селі Варварівка. Там зловмисник проник до приватного домоволодіння, побив господаря та заволодів його майном.
До розкриття розбійного нападу залучили дільничних офіцерів поліції, поліцейських офіцерів громади та кінолога з вівчаркою Баєм. Службовому псу знадобилось менше години, щоб розшукати причетного до розбійного нападу чоловіка.
Бай привів правоохоронців на подвір’я приватного домоволодіння 30-річного жителя Варварівки. Під час огляду домоволодіння правоохоронці виявили майно потерпілого та сліди злочину на одязі чоловіка. Нападника затримали.
Того ж дня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу на час досудового слідства.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині екс-в’язень викрав велосипед біля лікарні.
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