Дніпровський трамвай №15 сьогодні курсуватиме за скороченим маршрутом

До 15:00 трамвай №15 скоротить свій маршрут до зупинки «вулиця Карла Роде». Тимчасові зміни у русі пов’язані з аварійним ремонтом трамвайної колії по вулиці Карла Роде – проспекту Металургів.
Всі інші маршрути електротранспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad.
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