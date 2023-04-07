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Дніпровський трамвай №15 сьогодні курсуватиме за скороченим маршрутом

Сьогодні 09:30
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Сьогодні, 7 квітня, у Дніпрі трамвай №15 курсуватиме за скороченим маршрутом.

Новости Днепра про Дніпровський трамвай №15 сьогодні курсуватиме за скороченим маршрутом

До 15:00 трамвай №15 скоротить свій маршрут до зупинки «вулиця Карла Роде». Тимчасові зміни у русі пов’язані з аварійним ремонтом трамвайної колії по вулиці Карла Роде – проспекту Металургів.

Всі інші маршрути електротранспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad.

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Новости Днепра про Дніпровський трамвай №15 сьогодні курсуватиме за скороченим маршрутомУкраїнська

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