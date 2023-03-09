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  • У Покрові жінка намагалася викрасти у 91-річних дідуся та бабусі заощадження

У Покрові жінка намагалася викрасти у 91-річних дідуся та бабусі заощадження

Сьогодні 18:02
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Старенькі впустили зловмисницю до квартири нібито для перевірки старих купюр. Побачивши гроші, жінка забрала конверт та втекла.

Новости Днепра про У Покрові жінка намагалася викрасти у 91-річних дідуся та бабусі заощадження

Як повідомляють у ГУ НП у Дніпропетровській області, 7 березня об 11:30 до поліції звернулися двоє людей похилого віку. Вони повідомили, що до них в квартиру зайшла невідома жінка, яка назвалася соцпрацівницею, та розповіла, що через інфляцію потрібно переписати номери з наявних в обігу купюр, щоб обміняти їх.

Коли 91-річні потерпілі дістали конверт із заощадженнями в сумі 3 тис. гривень, жінка одразу поклала його собі до сумки та втекла з квартири. Однак не встигла вибігти з під’їзду, бо на сходовому майданчику її наздогнали потерпілі та інші мешканці будинку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та встановила, що до пограбування причетна 41-річна місцева мешканка. Викрадені гроші вилучили та повернули заявникам.

8 березня правопорушниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 (замах на грабіж) Кримінального кодексу України.

Не довіряйте малознайомим людям та будьте пильними!

Нагадаємо, раніше ми писали, що  у Марганці жінка вдарила свого коханого ножем, бо той колись штовхнув її з балкону.

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Новости Днепра про У Покрові жінка намагалася викрасти у 91-річних дідуся та бабусі заощадженняУкраїнська

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