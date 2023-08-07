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  • У Павлограді зіткнулися ВАЗ та фура: водій легковика опинився у пастці

У Павлограді зіткнулися ВАЗ та фура: водій легковика опинився у пастці

Сьогодні 15:02
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Постраждалого госпіталізували.

Новости Днепра про У Павлограді зіткнулися ВАЗ та фура: водій легковика опинився у пастці

Сьогодні, 7 серпня, на вулиці Дніпровській у Павлограді сталася аварія. Там зіткнулися вантажний автомобіль DAF та легковик «ВАЗ». Водія останнього затиснуло в пошкодженому авто.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 13:02.

Рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструмента деблокували 63-річного чоловіка та передали медикам. Його госпіталізували до лікарні. В якому стані водій зараз – невідомо.

Новости Днепра про У Павлограді зіткнулися ВАЗ та фура: водій легковика опинився у пастці

Новости Днепра про У Павлограді зіткнулися ВАЗ та фура: водій легковика опинився у пастці

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на трасі зіткнулися Skoda та «КРАЗ»: загинув чоловік.

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Новости Днепра про У Павлограді зіткнулися ВАЗ та фура: водій легковика опинився у пастціУкраїнська

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