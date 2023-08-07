Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині на трасі зіткнулися Skoda та «КРАЗ»: загинув чоловік

На Дніпропетровщині на трасі зіткнулися Skoda та «КРАЗ»: загинув чоловік

Сьогодні 10:17
просмотров

Сьогодні вночі на трасі Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград поблизу села Жемчужне Павлоградського району сталася аварія.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі зіткнулися Skoda та «КРАЗ»: загинув чоловік

Там зіткнулися Skoda OCTAVIA та «КРАЗ».
 
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 02:50.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що водій легковика не впорався з керуванням, допустив зіткнення з вантажним автомобілем «КРАЗ» та з’їхав в кювет.

ДСНС-ники за допомогою гідравлічного інструмента деблокували фрагмент тіла 46-річного водія з понівеченої автівки, а також провели ряд протипожежних заходів.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі зіткнулися Skoda та «КРАЗ»: загинув чоловікУкраїнська

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Тривоги не було: над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник
Новини Дніпра
Сьогодні 09:44
Тривоги не було: над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник

Дякуємо нашим захисникам!

У Дніпрі на просп. Мазепи зламалася фура: затримується популярний трамвай
Новини Дніпра
Сьогодні 09:35
У Дніпрі на просп. Мазепи зламалася фура: затримується популярний трамвай

Будьте уважні!

Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 08:15
Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою: що відомо

На жаль, ніч в області була тривожною.

На Дніпропетровщині мама розшукує свою неповнолітню доньку: потрібна ваша допомога
Новини Дніпра
Сьогодні 08:00
На Дніпропетровщині мама розшукує свою неповнолітню доньку: потрібна ваша допомога

Поліція Павлограда розшукує 14-річну Анастасію Василькову.

Наверх