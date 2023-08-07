На Дніпропетровщині на трасі зіткнулися Skoda та «КРАЗ»: загинув чоловік

Там зіткнулися Skoda OCTAVIA та «КРАЗ».

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 02:50.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що водій легковика не впорався з керуванням, допустив зіткнення з вантажним автомобілем «КРАЗ» та з’їхав в кювет.

ДСНС-ники за допомогою гідравлічного інструмента деблокували фрагмент тіла 46-річного водія з понівеченої автівки, а також провели ряд протипожежних заходів.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.