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У Павлограді в роковини Голодомору просто неба залишили звалище хліба

Сьогодні 11:56
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У Павлограді на звалищі просто неба залишили кілограми гнилого хліба.

Новости Днепра про У Павлограді в роковини Голодомору просто неба залишили звалище хліба

Купу гнилого хліба помітили на сміттєзвалищі, що розташоване на території мікрорайону 40-років жовтня в Павлограді. Як зазначає місцева жителька Ірен, вона пішла викинути сміття, але побачене її шокувало. 

м. Павлоград. 40 років жовтня. Пішла викинути сміття і ледь серце не стало, – повідомила жінка. 

Судячи з фото, вироби із хліба належать одній із пекарень. Наразі не можна стверджувати, що купу зіпсованого товару викинули саме працівники підприємства, але значна частина пакунків належить саме їм. 

Ймовірно, неякісний хліб викинули цими вихідними, коли в України вшановували померлих під час Голодомору. Цей факт ще більше обурив місцевих. Місцеві зазначають, що пекарня могла використати хліб для інших продуктів, чи кудись віддати, поки ще не було пізно. 

Звичайно, від “просрочки” ніхто не застрахований, але люди сподіваються, що магазини та пекарні у майбутньому будуть більш свідомо ставитися до свого товару, і не виготовляти його забагато, щоб потім не викидати зіпсоване на смітник. 

Новости Днепра про У Павлограді в роковини Голодомору просто неба залишили звалище хліба

Але поки що гори зіпсованого хліба гниють на звалищі. 

Нагадаємо, раніше схожий прецедент стався у Кривому Розі. Там на звалищі знайшли десятки кілограм зіпсованого хліба. 

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Новости Днепра про У Павлограді в роковини Голодомору просто неба залишили звалище хлібаУкраїнська

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