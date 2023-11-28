В Павлограде в годовщину Голодомора под открытым небом оставили свалку хлеба

Кучу гнилого хлеба заметили на свалке, расположенной на территории микрорайона 40-лет октября в Павлограде. Как отмечает местная жительница Ирен, она пошла выбросить мусор, но увиденное ее шокировал.
г. Павлоград. 40 лет. Ушла выбросить мусор и чуть сердце не стало, — сообщила женщина.
Судя по фото, изделия из хлеба принадлежат одной из пекарен. Пока нельзя утверждать, что кучу испорченного товара выбросили именно работники предприятия, но значительная часть пакетов принадлежит именно им.
Вероятно, некачественный хлеб выбросили в эти выходные, когда в Украине чествовали умерших во время Голодомора. Этот факт еще больше возмутил местных. Местные отмечают, что пекарня могла использовать хлеб для других продуктов, или куда-то отдать, пока не было поздно.
Конечно, от «просрочки» никто не застрахован, но люди надеются, что магазины и пекарни в будущем будут сознательно относиться к своему товару, и не изготовлять его слишком много, чтобы потом не выбрасывать испорченное на помойку.
Но пока горы испорченного хлеба гниют на свалке.
Напомним, ранее схожий прецедент произошел в Кривом Роге. Там на свалке нашли десятки килограмм испорченного хлеба.
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