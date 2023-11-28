Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Павлограде в годовщину Голодомора под открытым небом оставили свалку хлеба

В Павлограде в годовщину Голодомора под открытым небом оставили свалку хлеба

Сегодня 11:56
просмотров

В Павлограде на свалке под открытым небом оставили килограммы гнилого хлеба.

Новости Днепра про В Павлограде в годовщину Голодомора под открытым небом оставили свалку хлеба

Кучу гнилого хлеба заметили на свалке, расположенной на территории микрорайона 40-лет октября в Павлограде. Как отмечает местная жительница Ирен, она пошла выбросить мусор, но увиденное ее шокировал.

г. Павлоград. 40 лет. Ушла выбросить мусор и чуть сердце не стало, — сообщила женщина.

Судя по фото, изделия из хлеба принадлежат одной из пекарен. Пока нельзя утверждать, что кучу испорченного товара выбросили именно работники предприятия, но значительная часть пакетов принадлежит именно им.

Вероятно, некачественный хлеб выбросили в эти выходные, когда в Украине чествовали умерших во время Голодомора. Этот факт еще больше возмутил местных. Местные отмечают, что пекарня могла использовать хлеб для других продуктов, или куда-то отдать, пока не было поздно.

Конечно, от «просрочки» никто не застрахован, но люди надеются, что магазины и пекарни в будущем будут сознательно относиться к своему товару, и не изготовлять его слишком много, чтобы потом не выбрасывать испорченное на помойку.

Новости Днепра про В Павлограде в годовщину Голодомора под открытым небом оставили свалку хлеба

Но пока горы испорченного хлеба гниют на свалке.

Напомним, ранее схожий прецедент произошел в Кривом Роге. Там на свалке нашли десятки килограмм испорченного хлеба.

Читайте также:

Новости Днепра про В Павлограде в годовщину Голодомора под открытым небом оставили свалку хлебаУкраїнська Новости Днепра про В Павлограде в годовщину Голодомора под открытым небом оставили свалку хлебаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре неизвестные отрезали мужчине ухо: что говорят в полиции
Новости Днепра
Сегодня 11:08
В Днепре неизвестные отрезали мужчине ухо: что говорят в полиции

Мы обратились за комментарием по поводу этого происшествия в полицию.

На Днепропетровщине в результате взрыва буржуйки вся семья получила сильные ожоги
Новости Днепра
Сегодня 10:34
На Днепропетровщине в результате взрыва буржуйки вся семья получила сильные ожоги

В Павлоградском районе из-за взрыва буржуйки пострадала семья.

Оккупанты ударили по пятиэтажке в Никополе: погиб мужчина, пострадали две женщины
Новости Днепра
Сегодня 10:03
Оккупанты ударили по пятиэтажке в Никополе: погиб мужчина, пострадали две женщины

Россияне снова атаковали Днепропетровщину.

В Днепре мужчина сдавал в аренду несуществующее жилье
Новости Днепра
Сегодня 09:25
В Днепре мужчина сдавал в аренду несуществующее жилье

Злоумышленнику сообщили о подозрении.

Последние новости

В Днепре вместо трамваев поедут троллейбусы: новые изменения движения транспорта
В Днепре вместо трамваев поедут троллейбусы: новые изменения движения транспорта

В Днепре почти на месяц вместо трамвая будет курсировать троллейбус.

Сегодня 11:10
6
просмотров
В Днепре неизвестные отрезали мужчине ухо: что говорят в полиции
В Днепре неизвестные отрезали мужчине ухо: что говорят в полиции

Мы обратились за комментарием по поводу этого происшествия в полицию.

Сегодня 11:08
7
просмотров
На Днепропетровщине в результате взрыва буржуйки вся семья получила сильные ожоги
На Днепропетровщине в результате взрыва буржуйки вся семья получила сильные ожоги

В Павлоградском районе из-за взрыва буржуйки пострадала семья.

Сегодня 10:34
4
просмотров
Жену Буданова отравили, она в больнице, – СМИ
Жену Буданова отравили, она в больнице, – СМИ

Отмечается, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами.

Сегодня 10:16
4
просмотров
Оккупанты ударили по пятиэтажке в Никополе: погиб мужчина, пострадали две женщины
Оккупанты ударили по пятиэтажке в Никополе: погиб мужчина, пострадали две женщины

Россияне снова атаковали Днепропетровщину.

Сегодня 10:03
3
просмотров
В Днепре мужчина сдавал в аренду несуществующее жилье
В Днепре мужчина сдавал в аренду несуществующее жилье

Злоумышленнику сообщили о подозрении.

Сегодня 09:25
5
просмотров
На Днепропетровщине на трассе столкнулись две фуры: погиб мужчина
На Днепропетровщине на трассе столкнулись две фуры: погиб мужчина

Пожалуйста, будьте максимально осторожны на дорогах!

Сегодня 09:00
5
просмотров
В одном из городов Днепропетровщины сегодня будет громко весь день: что произошло
В одном из городов Днепропетровщины сегодня будет громко весь день: что произошло

Без паники!

Сегодня 08:25
5
просмотров
В Днепре сегодня не будет света с 8:00 до 17:00 (АДРЕСА)
В Днепре сегодня не будет света с 8:00 до 17:00 (АДРЕСА)

Держите телефон и повербанк заряженными!

Сегодня 08:00
8
просмотров
Ночью россияне ударили ракетой по Кривому Рогу
Ночью россияне ударили ракетой по Кривому Рогу

Российские оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.

Сегодня 07:36
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх