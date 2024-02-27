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  • У Павлограді неповнолітні побили і пограбували чоловіка, коли той повертався з роботи додому

У Павлограді неповнолітні побили і пограбували чоловіка, коли той повертався з роботи додому

Сьогодні 15:42
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Неповнолітніх зловмисників вже затримали.
Новости Днепра про У Павлограді неповнолітні побили і пограбували чоловіка, коли той повертався з роботи додому

Фото умовне.

17 лютого у Павлограді в районі автостанції неповнолітні хлопці напали на чоловіка, побили його і пограбували.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Як встановили правоохоронці, двоє юнаків наздогнали потерпілого, коли той повертався з роботи додому. Зловмисники побили містянина і відібрали у нього мобільний телефон.

Згодом поліцейські розшукали та затримали злочинців – ними виявилися хлопці 15 та 16 років.

26 лютого слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.186 (грабіж) КК України. Триває слідство. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпропетровщини здавав неіснуюче житло в оренду по всій Україні.

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Новости Днепра про У Павлограді неповнолітні побили і пограбували чоловіка, коли той повертався з роботи додомуУкраїнська

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