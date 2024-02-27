У Павлограді неповнолітні побили і пограбували чоловіка, коли той повертався з роботи додому

Неповнолітніх зловмисників вже затримали.

17 лютого у Павлограді в районі автостанції неповнолітні хлопці напали на чоловіка, побили його і пограбували.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Як встановили правоохоронці, двоє юнаків наздогнали потерпілого, коли той повертався з роботи додому. Зловмисники побили містянина і відібрали у нього мобільний телефон.

Згодом поліцейські розшукали та затримали злочинців – ними виявилися хлопці 15 та 16 років.

26 лютого слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.186 (грабіж) КК України. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпропетровщини здавав неіснуюче житло в оренду по всій Україні.

Читайте також:

Українська

Автор: