У Павлограді неповнолітні побили і пограбували чоловіка, коли той повертався з роботи додому

17 лютого у Павлограді в районі автостанції неповнолітні хлопці напали на чоловіка, побили його і пограбували.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Як встановили правоохоронці, двоє юнаків наздогнали потерпілого, коли той повертався з роботи додому. Зловмисники побили містянина і відібрали у нього мобільний телефон.
Згодом поліцейські розшукали та затримали злочинців – ними виявилися хлопці 15 та 16 років.
26 лютого слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.186 (грабіж) КК України. Триває слідство.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпропетровщини здавав неіснуюче житло в оренду по всій Україні.
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