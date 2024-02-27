Востаннє стрибала на 80-річний ювілей: на Дніпропетровщині пішла з життя легендарна парашутистка

На 89-му році життя відійшла у засвіти Майстер парашутного спорту України Лідія Олефірова. Про це повідомили в Павлоградській міськраді.
Пані Лідія відома не тільки в області, а в Україні парашутистка. За своє життя встигла виконати понад 600 стрибків. Українці знають її, як героїню статей та телепередач, тому що навіть у поважному віці Лідія Олефірова стрибала з парашутом ― так вона святкувала свої ювілеї у 70, 75 та 80 років.
Лідія Іванівна Олефірова народилася в с. Межиріч Павлоградського району, але все життя прожила в Павлограді. У молодості почала займатися парашутним спортом. Встановлювала рекорд СРСР та навіть світовий рекорд з точності приземлення. Стала чемпіонкою Європи на змаганнях у Братиславі, де отримала серйозну травму.
Попрощалися з пані Лідією 27 лютого у Павлограді.
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