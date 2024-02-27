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  • У Дніпрі пес, який повернувся до руїн понівеченого під час обстрілу будинку, розчулив мережу (ВІДЕО)

У Дніпрі пес, який повернувся до руїн понівеченого під час обстрілу будинку, розчулив мережу (ВІДЕО)

Сьогодні 13:40
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Собака повернулася додому, хоча весь двір понівечило під час обстрілу.

Новости Днепра про У Дніпрі пес, який повернувся до руїн понівеченого під час обстрілу будинку, розчулив мережу (ВІДЕО)

Ввечері 25 лютого Дніпро атакували трьома ракетами та дронами, які вдалося збити. На жаль, є руйнування у приватному секторі.

Внаслідок атаки постраждали 4 людей – чоловіки 41 і 49 років. Й жінки – 20 та 60 років. Троє з них досі в лікарні під наглядом медиків. 

Через ворожу атаку у Дніпрі пошкоджені 10 приватних будинків, кілька авто. Крім того, вибиті вікна у трьох п’ятиповерхівках та виробничих будівлях одного з підприємств.

Деякі будинки стоять напівзруйнованими. У мережі оприлюднили щемливе відео. Пес, який жив на одному із понівечених дворів, повернувся до своєї будки попри те, що звичне місце відпочинку знищене.

Вірний пес розчулив мережу.

Люди звернули увагу на те, що собака була на ланцюгу, але якщо придивитися, то ціпок порваний. 

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Новости Днепра про У Дніпрі пес, який повернувся до руїн понівеченого під час обстрілу будинку, розчулив мережу (ВІДЕО)Українська

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