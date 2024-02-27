В Павлограде несовершеннолетние избили и ограбили мужчину, когда тот возвращался с работы домой

17 февраля в Павлограде в районе автостанции несовершеннолетние парни напали на мужчину, избили его и ограбили.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Как установили правоохранители, двое юношей догнали потерпевшего, когда тот возвращался с работы домой. Злоумышленники избили горожанина и отобрали у него мобильный телефон.
Позже полицейские разыскали и задержали преступников — ими оказались парни 15 и 16 лет.
26 февраля следователи сообщили им о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.186 (грабеж) УК Украины. Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали, что житель Днепропетровщины сдавал несуществующее жилье в аренду по всей Украине.
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