У Павлограді чули серію вибухів: офіційний коментар

Учора пізно ввечері у Павлограді та Павлоградському районі чули серію вибухів.
Як з’ясувалося, наші захисники знищували ворожі БПЛА – вони приземлили 4 “шахеди” у Павлоградському районі.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Мінус 4 “шахеди” у Павлоградському районі. Дякую, ПвК Схід, – написав він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ворог скерував на Дніпро керовану авіаційну ракету. Її збили у Дніпровському районі.
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