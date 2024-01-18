У Павлограді чули серію вибухів: офіційний коментар

Дякуємо нашим захисникам!

Учора пізно ввечері у Павлограді та Павлоградському районі чули серію вибухів.

Як з’ясувалося, наші захисники знищували ворожі БПЛА – вони приземлили 4 “шахеди” у Павлоградському районі.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Мінус 4 “шахеди” у Павлоградському районі. Дякую, ПвК Схід, – написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ворог скерував на Дніпро керовану авіаційну ракету. Її збили у Дніпровському районі.

Читайте також:

Українська

Автор: