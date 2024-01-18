В Павлограде слышали серию взрывов: официальный комментарий

Вчера поздно вечером в Павлограде и Павлоградском районе слышали серию взрывов.
Как выяснилось, наши защитники уничтожали вражеские БПЛА — они приземлили 4 «шахеда» в Павлоградском районе.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Минус 4 «шахеда» в Павлоградском районе. Спасибо, ПвК Схід, – написал он.
Напомним, ранее мы писали, что враг направил на Днепр управляемую авиационную ракету. Ее сбили в Днепровском районе.
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