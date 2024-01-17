Пішов з життя легендарний журналіст з Дніпропетровщини

Світла пам'ять.

На Дніпропетровщині пішов з життя Микола Кажукал – видатний журналіст, який віддав своє життя рідному місту Покров. Це стало великою втратою для української журналістики. Миколу Кажукала вважають одним із засновників регіональної журналістики, який закладав підґрунтя важливої справи в місті гірників. Про сумну звістку повідомили у місцевій спільноті.

Микола Васильович Кажукал прийшов у журналістику як робкор, подолавши шлях разом із виданнями, котрі стали його життям. Він був сином фронтовика, дитиною війни, дорослішав з книгою у руках, і слово стало його натхненням, воно стало його долею та життям.

На початку 70-х Микола Васильович почав працювати у редакції газети “За марганець” штатним працівником, а з початку 80-х очолив її. Він віддавав улюбленій справі всі свої сили та знання, залучав до творчого процесу талановиту молодь. А його статті друкували обласні видання. Десятки талановитих журналістів отримали професійний старт поряд з мудрим наставником.

Саме досвід М.В.Кажукала, його бачення, хист майстра слова стали незамінними під час формування першої міської газети, куди його запросили редактором. У непрості 90-ті зароджувалося видання «Козацька вежа», чия поява стала знаковою подією міста, – йдеться у повідомленні.

Також земляки кажуть, що Микола Кажукал залишив після себе величезний творчий спадок і добру пам’ять.

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