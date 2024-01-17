На трасі Дніпро – Кривий Ріг з авто, яке врізалося в паркан, на дорогу вилилася токсична речовина

Ввечері 17 січня на трасі Кривий Ріг – Дніпро сталася ДТП. Вантажівка врізалася у відбійник поблизу села Кринички. Внаслідок ДТП на дорогу вилилася невідома речовина. Як повідомили в ДСНС, сталася розгерметизація одноатомного газу аргон.
Приїхавши до місця події, рятувальники встановили, що водій вантажного автомобіля «ГАЗ» не впорався з керуванням та перекинувся. Внаслідок ДТП сталася розгерметизація газу, орієнтовно, аргону на площі 4 квадратних метри.
Більше ніхто не постраждав. Водій після огляду працівниками екстреної медичної допомоги відмовився від шпиталізації.
Для довідки: аргон – це нетоксичний і невибухонебезпечний газ, але становить небезпеку для життя. Вдихаючи значну кількість цього газу, людина миттєво непритомніє і за кілька хвилин, якщо не надати постраждалому необхідну допомогу, настає смерть.
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