Дніпровські метеорологи пояснили, чому в небі над Україною подекуди бачили два Сонця (ВІДЕО)

У небі над сусідньою Миколаївською областю бачили незвичне гало.

Дніпровські метеорологи звернули увагу на незвичне оптичне явище, яке могли бачити в сусідній Миколаївщині.

Як зазначили в Укргідрометцентрі, над Миколаєвом вранці 17-го січня з’явився паргелій – різновид атмосферного явища гало. Оптичну ілюзію зафіксував житель міста Євген, який дуже здивувався, побачивши у небі відразу два Сонця.

“Хибне Сонце” виникло в результаті заломлення сонячного світла, що проходить через кристалики льоду, які формуються в перисто-шарових хмарах. Зазвичай, гало з’являється біля Сонця, однак цього разу оптичне явище виднілося досить далеко.

Метеорологи кажуть, що “хибне Сонце” явище хоч і рідкісне, однак побачити його можна з будь-якої точки світу і в будь-який час року. Найбільш помітним паргелій буває, коли сонце знаходиться над горизонтом.

Так сталося і цього разу. Мешканець Миколаєва зняв на відео незвичне явище рано-вранці.

У народі кажуть, що поява гало віщує зміну погоди. А в давнину вірили, що такі оптичні явища передвісник того, що зло буде покаране. Миколаївці жартують, що це знак для ворогів, яких скоро вдасться перемогти.

До речі, за прогнозом Укргідрометцентру завтра, 18 січня, Україну може накрити шторм з дощем та сильним вітром, тож схоже паргелій дійсно віщував різку зміну погоди.

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