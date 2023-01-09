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У Павлограді BYD на смерть збив чоловіка: поліція шукає свідків

Сьогодні 15:59
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про У Павлограді BYD на смерть збив чоловіка: поліція шукає свідків

19 грудня близько 20:10 у Павлограді на вулиці Дніпровській поблизу автозаправної станції «Мото» сталася смертельна аварія.

Там водій автомобіля BYD збив пішохода. Від отриманих травм 45-річний чоловік помер на місці.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області. 

Якщо вам щось відомо про цю подію, правоохоронці просять повідомити їм про це за номерами: (095) 304 23 38; (066) 520 09 70 або 102.

Будь-яка інформація може бути корисною!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині тимчасово не працює лінія “102”: як звернутися до поліції.

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Новости Днепра про У Павлограді BYD на смерть збив чоловіка: поліція шукає свідківУкраїнська

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