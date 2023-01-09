У Мінцифри відповіли, чи будуть надсилати повістки через “Дію”

Про це розповів керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.
Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через “Дію”. У нашому плані роботи поки немає таких завдань, – сказав він.
Згідно з постановою Кабміну, у “Дії” має з’явитися новий сервіс – електронний військовий квиток. Як його впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, поки що не розповідають.
Ще багато моментів потрібно доопрацювати разом з Міністерством оборони України. Більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх запровадження онлайн в “Дії”, – сказав Мстислав Банік.
Нагадаємо, новий порядок узяття на військовий облік Кабмін затвердив 30 грудня 2022 року, він уже набув чинності. Відтепер ставати на військовий облік потрібно із 16 років, а не із 17, як це було раніше. Зробити це можна буде традиційно, а можна – через додаток “Дія”, але поки що невідомо, коли почне роботу ця функція.
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