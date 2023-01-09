У Мінцифри відповіли, чи будуть надсилати повістки через “Дію”

Новий порядок узяття на військовий облік не передбачає, що повістки надходитимуть через "Дію".

Про це розповів керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через “Дію”. У нашому плані роботи поки немає таких завдань, – сказав він.

Згідно з постановою Кабміну, у “Дії” має з’явитися новий сервіс – електронний військовий квиток. Як його впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, поки що не розповідають.

Ще багато моментів потрібно доопрацювати разом з Міністерством оборони України. Більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх запровадження онлайн в “Дії”, – сказав Мстислав Банік.

Нагадаємо, новий порядок узяття на військовий облік Кабмін затвердив 30 грудня 2022 року, він уже набув чинності. Відтепер ставати на військовий облік потрібно із 16 років, а не із 17, як це було раніше. Зробити це можна буде традиційно, а можна – через додаток “Дія”, але поки що невідомо, коли почне роботу ця функція.

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