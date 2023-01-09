На Дніпропетровщині тимчасово не працює лінія “102”: як звернутися до поліції

У Дніпрі та області тимчасово не працює спеціальна лінія “102”.
У пресслужбі ГУ НП у Дніпропетровській області розповіли, як зараз можна звернутися до поліції.
Поки можна телефонувати на ці номери:
Зберігайте собі!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчину.
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