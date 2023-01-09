На Дніпропетровщині тимчасово не працює лінія “102”: як звернутися до поліції

Важлива інформація!

У Дніпрі та області тимчасово не працює спеціальна лінія “102”.

У пресслужбі ГУ НП у Дніпропетровській області розповіли, як зараз можна звернутися до поліції.

Поки можна телефонувати на ці номери:

(067) 854-74-32;

(067) 854-74-36;

(067) 854-74-38;

(050) 471-62-52;

(050) 471-62-53;

(050) 471-62-54.

Зберігайте собі!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчину.

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