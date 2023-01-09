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  • На Дніпропетровщині тимчасово не працює лінія “102”: як звернутися до поліції

На Дніпропетровщині тимчасово не працює лінія “102”: як звернутися до поліції

Сьогодні 14:18
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Важлива інформація!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині тимчасово не працює лінія

У Дніпрі та області тимчасово не працює спеціальна лінія “102”.

У пресслужбі ГУ НП у Дніпропетровській області розповіли, як зараз можна звернутися до поліції.

Поки можна телефонувати на ці номери:

  • (067) 854-74-32;
  • (067) 854-74-36;
  • (067) 854-74-38;
  • (050) 471-62-52;
  • (050) 471-62-53;
  • (050) 471-62-54.

Зберігайте собі!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчину

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