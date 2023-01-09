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В Павлограде BYD насмерть сбил мужчину: полиция ищет свидетелей

Сегодня 15:59
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про В Павлограде BYD насмерть сбил мужчину: полиция ищет свидетелей

19 декабря около 20:10 в Павлограде на улице Днепровской возле автозаправочной станции «Мото» произошла смертельная авария.

Там водитель автомобиля BYD сбил пешехода. От полученных травм 45-летний мужчина скончался на месте.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Если вам что-то известно об этом событии, правоохранители просят сообщить им об этом по номерам: (095) 304 23 38; (066) 520 09 70 или 102.

Любая информация может быть полезной!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине временно не работает линия «102»: как обратиться в полицию.

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Новости Днепра про В Павлограде BYD насмерть сбил мужчину: полиция ищет свидетелейУкраїнська Новости Днепра про В Павлограде BYD насмерть сбил мужчину: полиция ищет свидетелейРусский

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