Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Відібрав телефон та сумку з документами: у Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчину

Відібрав телефон та сумку з документами: у Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчину

Сьогодні 13:49
просмотров

5 січня близько 19.00 у Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчинку.

Новости Днепра про Відібрав телефон та сумку з документами: у Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчину

Як повідомили у поліції, дівчина поверталася додому. Грабіжник помітив дитину, яка вийшла з автобуса, та став погрожувати їй. Потім відібрав у дівчини сумку з документами і телефон та втік.

Наступного дня під час розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 54-річний раніше судимий за аналогічний злочин місцевий житель. Його затримали. У грабіжника вилучили речі потерпілої та повернули їх дівчині.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті в умовах воєнного стану передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Новости Днепра про Відібрав телефон та сумку з документами: у Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчину

Читайте також:

Новости Днепра про Відібрав телефон та сумку з документами: у Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчинуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У середмісті Дніпра оголений молодик розтрощив відому кав’ярню (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:24
    У середмісті Дніпра оголений молодик розтрощив відому кав’ярню (ВІДЕО)

    У середмісті Дніпра неадекватний відвідувач розгромив кав'ярню.

    Жертві відірвало ногу: на виїзді з Дніпра сталася смертельна аварія
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:43
    Жертві відірвало ногу: на виїзді з Дніпра сталася смертельна аварія

    Сьогодні, 9 січня, на трасі «Дніпро – Запоріжжя» сталася смертельна…

    Майстри із Дніпропетровщини розмалювали бойовий гелікоптер петриківським розписом (ФОТО)
    Сьогодні 11:07
    Майстри із Дніпропетровщини розмалювали бойовий гелікоптер петриківським розписом (ФОТО)

    Один із бойових гелікоптерів ЗСУ розмалювали петриківським розписом.

    Шукали з 6 січня: у Павлограді зниклого 61-річного чоловіка знайшли мертвим
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:58
    Шукали з 6 січня: у Павлограді зниклого 61-річного чоловіка знайшли мертвим

    Учора ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 61-річного Олександра Коростелева.

    Наверх