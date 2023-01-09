Відібрав телефон та сумку з документами: у Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчину

Як повідомили у поліції, дівчина поверталася додому. Грабіжник помітив дитину, яка вийшла з автобуса, та став погрожувати їй. Потім відібрав у дівчини сумку з документами і телефон та втік.
Наступного дня під час розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 54-річний раніше судимий за аналогічний злочин місцевий житель. Його затримали. У грабіжника вилучили речі потерпілої та повернули їх дівчині.
Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті в умовах воєнного стану передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
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