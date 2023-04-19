В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля - Днепр Инфо
В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля
просмотров
Сегодня 16:29

В Днепре ввсадили поля лаванды и барбариса.

Новости Днепра про В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреации Днепровского горсовета.

В зеленых зонах Днепра, а именно в Приднепровском парке и парке Сагайдак появились лавандовые и барбарисовые поля. Правда, их только что высадили, поэтому они еще должны вырасти, чтобы ярко цвести. Всего посадили около 500 кустов лаванды, барбариса разных сортов и голубых елок.

Коммунальщики отмечаются, что через 2-3 года саженцы подрастут и горожане смогут полноценно оценить старания работников. Тогда зеленые насаждения сформируют пышный разноцветный ландшафт, который будет притягивать взгляд. Кроме того, рядом планируют установить декоративные велосипеды с цветниками в провансальском стиле, которые будут служить интересной фотозоной.

Новости Днепра про В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля

Новости Днепра про В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля

Новости Днепра про В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля

Новости Днепра про В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля

Новости Днепра про В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля

Новости Днепра про В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля

Новости Днепра про В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля

Напомним, ранее мы рассказывали, как сейчас выглядит затопленная набережная и показывали территории подтопленного водой храма.

Читайте также:

Новости Днепра про В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поляУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Будьте обережні: змії атакували Монастирський острів
    Новини Дніпра
    10.04.2023 21:15
    Будьте обережні: змії атакували Монастирський острів

    Останнім часом в Дніпрі побільшало змій. Їх можна зустріти як…

    Літак, вертоліт, 3600 окупантів та 63 БПЛА: втрати Росії в Україні за тиждень
    Новини Дніпра
    10.04.2023 06:45
    Літак, вертоліт, 3600 окупантів та 63 БПЛА: втрати Росії в Україні за тиждень

    За тиждень, з 3 по 9 квітня, українські військові ліквідували…

    В бою під Авдіївкою загинув криворізький воїн Олександр Філімонов
    Новини Дніпра
    30.03.2023 08:00
    В бою під Авдіївкою загинув криворізький воїн Олександр Філімонов

    35-річний Олександр служив навідником у 53-й окремій механізованій бригаді.

    Українці змінили ставлення до 9 травня
    Новини Дніпра
    23.03.2023 18:45
    Українці змінили ставлення до 9 травня

    На думку переважної більшості опитаних (62%), Україна має відзначати День…