В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреации Днепровского горсовета.
В зеленых зонах Днепра, а именно в Приднепровском парке и парке Сагайдак появились лавандовые и барбарисовые поля. Правда, их только что высадили, поэтому они еще должны вырасти, чтобы ярко цвести. Всего посадили около 500 кустов лаванды, барбариса разных сортов и голубых елок.
Коммунальщики отмечаются, что через 2-3 года саженцы подрастут и горожане смогут полноценно оценить старания работников. Тогда зеленые насаждения сформируют пышный разноцветный ландшафт, который будет притягивать взгляд. Кроме того, рядом планируют установить декоративные велосипеды с цветниками в провансальском стиле, которые будут служить интересной фотозоной.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сейчас выглядит затопленная набережная и показывали территории подтопленного водой храма.
Читайте также:
Автор:
В Марганце рабочий свалился в шахту лифта.
В конце мая 2022 года на прилавках магазинов в Украине…
В Днепре река продолжает подтапливать набережную. Особенно печальная ситуация в…
Река Днепр вышла из берегов и подтопила несколько украинских областей,…
В Марганце рабочий свалился в шахту лифта.
В конце мая 2022 года на прилавках магазинов в Украине резко исчезла соль, ведь из-за войны с россией предприятие "Артемсоль" приостановило работу.
В Днепре река продолжает подтапливать набережную. Особенно печальная ситуация в центре города.
Река Днепр вышла из берегов и подтопила несколько украинских областей, в том числе и Днепропетровскую. В пригороде Днепра спасатели уже передвигаются на лодках, в самом областном центре до этого дело пока еще не дошло, но вода затопила часть набережной.
Улицы подтопленных поселков вблизи Днепра больше похожи на каналы Венеции.
Жизнь продолжается!
19 апреля городской голова Днепра Борис Филатов провел 36-ю очередную сессию горсовета. Заседание прошло оперативно и длилось около получаса.
В Днепре заметили краснокнижного черепашонка.
В Днепре собрались перекрыть проезжую часть по улице в центре города.
Сегодня, 19 апреля, в Днепре на перекрестке просп. Слобожанского и ул. С. Ковалевской произошла авария.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!