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В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля

Сегодня 16:29
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В Днепре высадили поля лаванды и барбариса.

Новости Днепра про В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреации Днепровского горсовета.

В зеленых зонах Днепра, а именно в Приднепровском парке и парке Сагайдак появились лавандовые и барбарисовые поля. Правда, их только что высадили, поэтому они еще должны вырасти, чтобы ярко цвести. Всего посадили около 500 кустов лаванды, барбариса разных сортов и голубых елок.

Коммунальщики отмечаются, что через 2-3 года саженцы подрастут и горожане смогут полноценно оценить старания работников. Тогда зеленые насаждения сформируют пышный разноцветный ландшафт, который будет притягивать взгляд. Кроме того, рядом планируют установить декоративные велосипеды с цветниками в провансальском стиле, которые будут служить интересной фотозоной.

Новости Днепра про В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля

Новости Днепра про В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля

Новости Днепра про В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля

Новости Днепра про В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля

Новости Днепра про В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля

Новости Днепра про В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля

Новости Днепра про В парках Днепра появились лавандовые и барбарисовые поля

Напомним, ранее мы рассказывали, как сейчас выглядит затопленная набережная и показывали территории подтопленного водой храма.

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