У Новомосковську на вулиці чоловік вкрав у дідуся пакет з блендером

Сьогодні, 26 жовтня, у Новомосковську на вулиці 32-річний чоловік пограбував пенсіонера.
Як розповів дідусь, зловмисник вихопив з його рук пакет, в якому був блендер, та втік.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
За наданими прикметами правоохоронці оперативно розшукали та затримали грабіжника. Викрадений пакет з технікою вилучили.
Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі затриманого перевіряють на причетність до скоєння ще одного злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
В умовах воєнного стану фігуранту може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік поцупив чайові у кав’ярні (ВІДЕО).
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