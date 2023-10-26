В Новомосковске на улице мужчина украл у дедушки пакет с блендером

Сегодня, 26 октября, в Новомосковске на улице 32-летний мужчина ограбил пенсионера.
Как рассказал дедушка, злоумышленник выхватил из его рук пакет, в котором был блендер, и сбежал.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители оперативно разыскали и задержали грабителя. Украденный пакет с техникой изъяли.
Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время задержаного проверяют на причастность к совершению еще одного преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В условиях военного положения фигуранту может грозить лишение свободы сроком от семи до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина украл чаевые в кофейни (ВИДЕО).
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