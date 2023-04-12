У Нікополі жінка впала у 6-метровий комунікаційний колодязь: її госпіталізували

У вівторок, 11 квітня, о 13:29 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Перспективній у Нікополі жінка впала в комунікаційний колодязь.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, фахівці ДСНС виявили постраждалу в засміченому колодязі на глибині близько 6 метрів. За допомогою мотузки рятувальники підняли 52-річну жінку на поверхню. Її госпіталізували.

До рятувальних робіт залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Відзначимо, що це не перший такий випадок у регіоні. Нещодавно ми писали, що у Дніпрі чоловік впав у 10-метровий колодязь. За допомогою драбини та рятувальної мотузки співробітники ДСНС підняли його на поверхню. Від госпіталізації постраждалий відмовився.

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