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  • У Нікополі жінка впала у 6-метровий комунікаційний колодязь: її госпіталізували

У Нікополі жінка впала у 6-метровий комунікаційний колодязь: її госпіталізували

Сьогодні 14:53
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У вівторок, 11 квітня, о 13:29 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Перспективній у Нікополі жінка впала в комунікаційний колодязь.

Новости Днепра про У Нікополі жінка впала у 6-метровий комунікаційний колодязь: її госпіталізували

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, фахівці ДСНС виявили постраждалу в засміченому колодязі на глибині близько 6 метрів. За допомогою мотузки рятувальники підняли 52-річну жінку на поверхню. Її госпіталізували.   

До рятувальних робіт залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Нікополі жінка впала у 6-метровий комунікаційний колодязь: її госпіталізували

Відзначимо, що це не перший такий випадок у регіоні. Нещодавно ми писали, що у Дніпрі чоловік впав у 10-метровий колодязь. За допомогою драбини та рятувальної мотузки співробітники ДСНС підняли його на поверхню. Від госпіталізації постраждалий відмовився. 

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Новости Днепра про У Нікополі жінка впала у 6-метровий комунікаційний колодязь: її госпіталізувалиУкраїнська Новости Днепра про У Нікополі жінка впала у 6-метровий комунікаційний колодязь: її госпіталізувалиРусский

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