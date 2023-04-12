Страта українського воїна: у Міноборони встановлюють особу загиблого

У Міноборони встановлюють особу загиблого військового, якому відрізали голову.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр відреагувала на новину про страту українського військового та закликала не поширювати моторошне відео. Єдині, хто має прискіпливо вивчати ці кадри – прокурори та Міжнародний суд.

За її словами, у Міноборони вже намагаються встановити особу загиблого воїна та просять утриматися від публічних припущень щодо того, хто це був.

Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Всім нам важливо розуміти — ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків, – написала вона в своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, учора в мережі почали поширювати відео з кадрами страти українського військового. Вояки РФ відрізали чоловікові голову та пообіцяли прислати її командирові загиблого. На це відреагували в ОП та СБУ, пообіцявши знайти винних та притягнути їх до відповідальності.

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