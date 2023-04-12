Страта українського воїна: у Міноборони встановлюють особу загиблого - Днепр Инфо
Страта українського воїна: у Міноборони встановлюють особу загиблого
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Сегодня 14:06

У Міноборони встановлюють особу загиблого військового, якому відрізали голову.

Новости Днепра про Страта українського воїна: у Міноборони встановлюють особу загиблого

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр відреагувала на новину про страту українського військового та закликала не поширювати моторошне відео. Єдині, хто має прискіпливо вивчати ці кадри – прокурори та Міжнародний суд.

За її словами, у Міноборони вже намагаються встановити особу загиблого воїна та просять утриматися від публічних припущень щодо того, хто це був.

Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Всім нам важливо розуміти — ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків, – написала вона в своєму Telegram-каналі.

Новости Днепра про Страта українського воїна: у Міноборони встановлюють особу загиблого

Нагадаємо, учора в мережі почали поширювати відео з кадрами страти українського військового. Вояки РФ відрізали чоловікові голову та пообіцяли прислати її командирові загиблого. На це відреагували в ОП та СБУ, пообіцявши знайти винних та притягнути їх до відповідальності. 

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Новости Днепра про Страта українського воїна: у Міноборони встановлюють особу загиблогоУкраїнська

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