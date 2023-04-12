Заступниця міністра оборони Ганна Маляр відреагувала на новину про страту українського військового та закликала не поширювати моторошне відео. Єдині, хто має прискіпливо вивчати ці кадри – прокурори та Міжнародний суд.
За її словами, у Міноборони вже намагаються встановити особу загиблого воїна та просять утриматися від публічних припущень щодо того, хто це був.
Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Всім нам важливо розуміти — ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків, – написала вона в своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, учора в мережі почали поширювати відео з кадрами страти українського військового. Вояки РФ відрізали чоловікові голову та пообіцяли прислати її командирові загиблого. На це відреагували в ОП та СБУ, пообіцявши знайти винних та притягнути їх до відповідальності.
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