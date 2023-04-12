В Никополе женщина упала в 6-метровый коммуникационный колодец: ее госпитализировали

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, специалисты ГСЧС обнаружили пострадавшую в колодце на глубине около 6 метров. С помощью веревки спасатели подняли 52-летнюю женщину на поверхность. Ее госпитализировали.
К спасательным работам привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Отметим, что это не первый подобный случай в регионе. Недавно мы писали, что в Днепре мужчина упал в 10-метровый колодец. С помощью лестницы и спасательной веревки сотрудники ГСЧС подняли его на поверхность. От госпитализации пострадавший отказался.
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