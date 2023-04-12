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  • В Никополе женщина упала в 6-метровый коммуникационный колодец: ее госпитализировали

В Никополе женщина упала в 6-метровый коммуникационный колодец: ее госпитализировали

Сегодня 14:53
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Во вторник, 11 апреля, в 13:29 на линию "101" сообщили, что на улице Перспективной в Никополе женщина упала в коммуникационный колодец.

Новости Днепра про В Никополе женщина упала в 6-метровый коммуникационный колодец: ее госпитализировали

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, специалисты ГСЧС обнаружили пострадавшую в колодце на глубине около 6 метров. С помощью веревки спасатели подняли 52-летнюю женщину на поверхность. Ее госпитализировали.

К спасательным работам привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Никополе женщина упала в 6-метровый коммуникационный колодец: ее госпитализировали

Отметим, что это не первый подобный случай в регионе. Недавно мы писали, что в Днепре мужчина упал в 10-метровый колодец. С помощью лестницы и спасательной веревки сотрудники ГСЧС подняли его на поверхность. От госпитализации пострадавший отказался. 

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Новости Днепра про В Никополе женщина упала в 6-метровый коммуникационный колодец: ее госпитализировалиУкраїнська Новости Днепра про В Никополе женщина упала в 6-метровый коммуникационный колодец: ее госпитализировалиРусский

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