Стікав кров’ю: у Дніпрі допомоги потребує песик, якого намагалися самостійно каструвати

У Дніпрі рятують собаку, яку намагалися каструвати без анестезії.

Про це розповіла зооволонтер міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.

За словами зооволонтерки, до неї звернулися містяни, які знайшли покаліченого песика. Тварина, яка стікала кров’ю, прибігла до людей та просила допомоги. Наразі пухнастик в клініці, йому надали першу медичну допомогу.

Ветеринари підозрюють, що хтось намагався самостійно каструвати тварину, варварським способом відрізавши статеві органи. Скоріше за все, песик вирвався з рук живодерів, які пошкодили важливу артерію, та втік.

Наразі він в клініці під капельницями. Лікарі чекають поки спаде набряк, щоб зашити рану. На жаль, усі процедури не безкоштовні. За лікування пса Болто доведеться заплатити близько 8 тисяч гривень.

Якщо ви маєте змогу допомогти Болто, то кошти на його лікування можна перерахувати за цими реквізитами:

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/ Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для собаки Болто”

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