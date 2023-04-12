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  • Стікав кров’ю: у Дніпрі допомоги потребує песик, якого намагалися самостійно каструвати

Стікав кров’ю: у Дніпрі допомоги потребує песик, якого намагалися самостійно каструвати

Сьогодні 12:31
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У Дніпрі рятують собаку, яку намагалися каструвати без анестезії.

Новости Днепра про Стікав кров'ю: у Дніпрі допомоги потребує песик, якого намагалися самостійно каструвати

Про це розповіла зооволонтер міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик. 

За словами зооволонтерки, до неї звернулися містяни, які знайшли покаліченого песика. Тварина, яка стікала кров’ю, прибігла до людей та просила допомоги. Наразі пухнастик в клініці, йому надали першу медичну допомогу. 

Ветеринари підозрюють, що хтось намагався самостійно каструвати тварину, варварським способом відрізавши статеві органи. Скоріше за все, песик вирвався з рук живодерів, які пошкодили важливу артерію, та втік.

Наразі він в клініці під капельницями. Лікарі чекають поки спаде набряк, щоб зашити рану. На жаль, усі процедури не безкоштовні. За лікування пса Болто доведеться заплатити близько 8 тисяч гривень. 

Якщо ви маєте змогу допомогти Болто, то кошти на його лікування можна перерахувати за цими реквізитами:

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для собаки Болто”
 

Новости Днепра про Стікав кров'ю: у Дніпрі допомоги потребує песик, якого намагалися самостійно каструвати

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Новости Днепра про Стікав кров'ю: у Дніпрі допомоги потребує песик, якого намагалися самостійно каструватиУкраїнська

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