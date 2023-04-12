Стікав кров’ю: у Дніпрі допомоги потребує песик, якого намагалися самостійно каструвати

Про це розповіла зооволонтер міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.
За словами зооволонтерки, до неї звернулися містяни, які знайшли покаліченого песика. Тварина, яка стікала кров’ю, прибігла до людей та просила допомоги. Наразі пухнастик в клініці, йому надали першу медичну допомогу.
Ветеринари підозрюють, що хтось намагався самостійно каструвати тварину, варварським способом відрізавши статеві органи. Скоріше за все, песик вирвався з рук живодерів, які пошкодили важливу артерію, та втік.
Наразі він в клініці під капельницями. Лікарі чекають поки спаде набряк, щоб зашити рану. На жаль, усі процедури не безкоштовні. За лікування пса Болто доведеться заплатити близько 8 тисяч гривень.
Якщо ви маєте змогу допомогти Болто, то кошти на його лікування можна перерахувати за цими реквізитами:
INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
Читайте також:
Автор:
Багато старовинних будівель Дніпра за весь час з початку будівництва…
Сьогодні, 12 квітня, у Дніпрі на кільці вулиці Панікахи сталася…
У Дніпрі звузять шляхопровід на Криворізькому шосе.
Уранці на одній із вулиць Соборного району продавчиня помітила маленького…