У Нікополі батько здав до ломбарду ноутбук, який його сину “подарувала” дружина Зеленського

У Нікополі на Дніпропетровщині батько здав у ломбард ноутбук сина.

Першими на сполох забили учителі, які помітили, що хлопчик перестав відвідувати онлайн-заняття. Педагоги навідалися до учня додому, щоб з’ясувати причину відсутності дитини на уроках. Як виявилося пізніше, батько забрав ноутбук за допомогою якого навчався школяр, і віддав гаджет до ломбарду.

Хлопчик отримав ноутбук від благодійного фонду першої леді Олени Зеленської, щоб мати можливість відвідувати уроки. Лептоп, який дитина мала використовувати для навчання, батько заклав до ломбарду, отримавши за нього 5 тисяч гривень.

Гроші 34-річний чоловік витратив на власні потреби. Згодом з’ясувалося, що батько хлопчика має судимості за інші схожі злочини. Правоохоронці оголосили йому про підозру в привласненні чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене в умовах воєнного стану.

Подальшу долю горе-батька вирішуватиме суд.

Нагадаємо, школярі Дніпропетровщини можуть безкоштовно отримати ноутбук. Девайсами на час навчання забезпечать дітей із малозабезпечених сімей або таких, які потрапили у важкі життєві обставини. Для цього батьки мають звернутися з відповідною заявою до школи, після чого дитині видадуть шкільний лептоп.

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