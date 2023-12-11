Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Нікополі батько здав до ломбарду ноутбук, який його сину “подарувала” дружина Зеленського

У Нікополі батько здав до ломбарду ноутбук, який його сину “подарувала” дружина Зеленського

Сьогодні 11:22
просмотров

У Нікополі на Дніпропетровщині батько здав у ломбард ноутбук сина.

Новости Днепра про У Нікополі батько здав до ломбарду ноутбук, який його сину

Першими на сполох забили учителі, які помітили, що хлопчик перестав відвідувати онлайн-заняття. Педагоги навідалися до учня додому, щоб з’ясувати причину відсутності дитини на уроках. Як виявилося пізніше, батько забрав ноутбук за допомогою якого навчався школяр, і віддав гаджет до ломбарду. 

Хлопчик отримав ноутбук від благодійного фонду першої леді Олени Зеленської, щоб мати можливість відвідувати уроки. Лептоп, який дитина мала використовувати для навчання, батько заклав до ломбарду, отримавши за нього 5 тисяч гривень. 

Гроші 34-річний чоловік витратив на власні потреби. Згодом з’ясувалося, що батько хлопчика має судимості за інші схожі злочини. Правоохоронці оголосили йому про підозру в привласненні чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене в умовах воєнного стану.

Подальшу долю горе-батька вирішуватиме суд. 

Нагадаємо, школярі Дніпропетровщини можуть безкоштовно отримати ноутбук. Девайсами на час навчання забезпечать дітей із малозабезпечених сімей або таких, які потрапили у важкі життєві обставини. Для цього батьки мають звернутися з відповідною заявою до школи, після чого дитині видадуть шкільний лептоп.

Читайте також:

Новости Днепра про У Нікополі батько здав до ломбарду ноутбук, який його сину Українська Новости Днепра про У Нікополі батько здав до ломбарду ноутбук, який його сину Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Російський боєприпас влучив у будинок: у Нікополі ДСНС-ники врятували з-під завалів 86-річну бабусю
Новини Дніпра
08.12.2023 12:37
Російський боєприпас влучив у будинок: у Нікополі ДСНС-ники врятували з-під завалів 86-річну бабусю

Постраждалу госпіталізували до лікарні!

По Нікополю бродить самотній баран, який змусив хвилюватися сотні людей (ФОТО)
Новини Дніпра
04.12.2023 19:18
По Нікополю бродить самотній баран, який змусив хвилюватися сотні людей (ФОТО)

У Нікополі весь день спостерігають за самотнім бараном.

На Дніпропетровщині юнак втратив свідомість, бо перепив енергетиків
Новини Дніпра
01.12.2023 11:27
На Дніпропетровщині юнак втратив свідомість, бо перепив енергетиків

У Нікополі підліток загримів до лікарні, бо перепив енергетиків.

На Дніпропетровщині 75-річна бабуся отруїлася димом у власній квартирі
Новини Дніпра
29.11.2023 18:40
На Дніпропетровщині 75-річна бабуся отруїлася димом у власній квартирі

У Нікополі бабуся отруїлася продуктами горіння під час пожежі.

Наверх