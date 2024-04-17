По Синельниківському району вдарили ракетою: зруйновано приватні оселі

Удар за ударом сьогодні – по Нікопольщині, повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак. 13 разів ворог атакував район безпілотниками. Ще 4 – артилерією.
Прилітало по Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській громадах.
Пошкоджені лікарня, інфраструктурний об’єкт. А ще – 14 приватних будинків, 11 господарських споруд, 4 гаражі й стільки ж авто. Понівечені теплиці та парники. Газогони і лінії електропередач.
По Синельниківському району росіяни вдарили ракетою. Знищено приватну оселю, ще 3 – пошкоджені. Побиті 4 господарські споруди, 5 машин, газопровід.
Люди не постраждали.
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