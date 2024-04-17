По Синельниковскому району ударили ракетой: разрушены частные дома

Повреждены больница, инфраструктурный объект. А еще – 14 частных домов, 11 хозяйственных построек, 4 гаража и столько же авто. Изуродованные теплицы и парники. Газогоны и линии электропередач.

Удар за ударом сегодня – по Никопольщине, сообщает глава ОВА Сергей Лысак. 13 раз враг атаковал район беспилотниками. Еще 4 – артиллерией.

В Желтых Водах на Днепропетровщине мужчина обокрал двух человек.

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