По Синельниковскому району ударили ракетой: разрушены частные дома

Удар за ударом сегодня – по Никопольщине, сообщает глава ОВА Сергей Лысак. 13 раз враг атаковал район беспилотниками. Еще 4 – артиллерией.
Прилетало по Никополю, Мировской, Красногригоревской, Марганецкой, Покровской общинам.
Повреждены больница, инфраструктурный объект. А еще – 14 частных домов, 11 хозяйственных построек, 4 гаража и столько же авто. Изуродованные теплицы и парники. Газогоны и линии электропередач.
По Синельниковскому району россияне ударили ракетой. Уничтожено частное жилье, еще 3 – повреждены. Избиты 4 хозяйственные постройки, 5 машин, газопровод.
Люди не пострадали.
Читайте также:
Автор:
Редкие тюльпаны заметили на Днепропетровщине.
Жителям Днепропетровской области несколько часов показывали российские каналы вместо украинских.
В Кривом Роге на Днепропетровщине в камышах обнаружили труп.
В Желтых Водах на Днепропетровщине мужчина обокрал двух человек.
На проспекте Яворницкого рассыпаются балконы.
Редкие тюльпаны заметили на Днепропетровщине.
Жителям Днепропетровской области несколько часов показывали российские каналы вместо украинских.
Сегодня в мире бум на электромобили. Все стараются пересесть на транспорт, которому не нужен бензин или дизель чтобы ездить, и если еще несколько лет назад на рынке было представлено только пару марок-производителей «электричек», то сегодня каждый автопроизводитель выпускает как машины…
Мошенницу будут судить.
17 апреля в правительственном издании "Голос Украины" обнародовали новый закон о мобилизации, поэтому 18 мая он вступит в силу. Среди ожидающих военнообязанных изменений появление нового документа - требования, которые могут направлять призывнику представители ТЦК.
Змеиное гнездо заметили на Сичеславской Набережной.
Нагорная часть Днепра стала интенсивно застраиваться в начале прошлого века. Сначала на Соборной горе появился горный институт, потом были возведены другие вузы. В 1930-х годов город уже дошел до территории современного Ботанического сада. После него – не было практически ничего,…
Стало известно, какая ситуация на Днепропетровщине с коклюшем.
В Днепре кто-то оставил собачку на бул. Славы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!