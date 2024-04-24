У Нікополі п’яні агресивні чоловіки не давали медикам рятувати свою маму

У Нікополі родичі хворої пенсіонерки заважали медикам її рятувати.

Про інцидент розповіла лікарка Валентина Марченко.

За словами Валентини Марченко, 24 квітня о 4 ранку надійшов виклик на станцію екстреної медичної допомоги в Нікополі до жінки похилого віку з приводу нудоти та болю в животі.

Однак, коли бригада приїхала на виклик, фельдшерів зустріли двоє нетверезих чоловіків. Вони були агресивно налаштовані та одразу почали висловлювати своє незадоволення діями медиків, бо на думку родичів: “мати у них загинається, а лікарі нічого не роблять”.

Медики попросили стілець, аби покласти на нього медобладнання, необхідне для огляду жінки, але чоловіки прохання проігнорували та накинулися з лайкою на лікарів через те, що ті, не рятують їхню маму, а мають таке нахабство, як просити стілець і запропонував їм розгорнути сумку на підлозі.

Фельдшери самостійно знайшли спосіб прилаштувати медичне обладнання, оглянули хвору, детально обстежили її, провели пульсоксиметрію та глюкометрію, записали ЕКГ, надали хворій необхідну допомогу, рекомендували подальше обстеження та лікування у сімейного лікаря.

Навіть елементарної словесної подяки вони не почули у відповідь, коли завершили виклик, проте один із «турботливих» синів, зателефонував на «103» і хвилин 10 вичитував диспетчеру за те, що бригада поводила себе некоректно на виклику, дозволивши собі просити у них стілець, – розповідає Валентина Марченко

Медик зауважила, що не хотіла б розголосу для цієї ситуації, але такі випадки непоодинокі. Родичі пацієнтів іноді накидаються на лікарів, які виконують свою роботу згідно з правилами.