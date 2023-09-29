У небі над Дніпром зійшла “фатальна” Суперповня (ФОТО)

Дивовижне явище.

У небі над Дніпром вже можна побачити неозброєним оком останній Супермісяць цього року. Так називають це астроявище через те, що супутник Землі наближається на мінімальну відстань і здається, що він збільшився у розмірах.

У соцмережах опублікували чарівне фото незвичного явища. Місяць настільки яскравий, що не потрібне навіть вуличне освітлення.

“Фатальною” цю повню прозвали через те, що небесне тіло перебуває в Овні, який вважається найгарячішим знаком зодіаку. Втім, зазвичай її називають урожайною. Це пов’язано з тим, що у вересні активно збирають урожай. цю повню прозвали через те, що небесне тіло перебуває в Овні, який вважається найгарячішим знаком зодіаку. Втім, зазвичай її називають урожайною. Це пов’язано з тим, що у вересні активно збирають урожай.

У цей день в багатьох культурах відзначають “жнива” та свято урожаю.

Побачити повню можна неозроєним оком, тож радимо вийти на вулицю поки немає комендантської години та тривоги через табун “мопедів”.

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