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У небі над Дніпром зійшла “фатальна” Суперповня (ФОТО)

Сьогодні 20:51
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Дивовижне явище.

Новости Днепра про У небі над Дніпром зійшла

У небі над Дніпром вже можна побачити неозброєним оком останній Супермісяць цього року. Так називають це астроявище через те, що супутник Землі наближається на мінімальну відстань і здається, що він збільшився у розмірах.
 
У соцмережах опублікували чарівне фото незвичного явища. Місяць настільки яскравий, що не потрібне навіть вуличне освітлення. 
 
“Фатальною” цю повню прозвали через те, що небесне тіло перебуває в Овні, який вважається найгарячішим знаком зодіаку. Втім, зазвичай її називають урожайною. Це пов’язано з тим, що у вересні активно збирають урожай. 
 
У цей день в багатьох культурах відзначають “жнива” та свято урожаю.
 
Побачити повню можна неозроєним оком, тож радимо вийти на вулицю поки немає комендантської години та тривоги через табун “мопедів”. 
 
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