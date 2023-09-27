У небі над Дніпром зійде “фатальна” Суперповня: коли спостерігати незвичайне явище

Останню Суперповню 2023 року можна побачити у п'ятницю, 29 вересня.

Цієї п’ятниці дніпряни можуть спостерігати “фатальний” супермісяць – він останній цього року. Місяць буде досить близько від Землі на відстані 359 910 км.

“Фатальною” та “вогняною” цю повню називають через те, що небесне тіло перебуває в Овні, який вважається найгарячішим знаком зодіаку.

Окрім незвично великого Місяця цього дня можна побачити на небі три планети – Юпітер, Сатурн та Меркурій. Якщо дивитися без телескопа, то можна побачити лише яскраві крапки, які значно виділяються поміж інших зірок на небі.

Прихильники астрології вірять, що у цей день не варто робити імпульсивних рішень, варто слідкувати за своїми емоціями та не провокувати конфлікти.

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