У небі над Дніпром зійде “фатальна” Суперповня: коли спостерігати незвичайне явище

Цієї п’ятниці дніпряни можуть спостерігати “фатальний” супермісяць – він останній цього року. Місяць буде досить близько від Землі на відстані 359 910 км.
“Фатальною” та “вогняною” цю повню називають через те, що небесне тіло перебуває в Овні, який вважається найгарячішим знаком зодіаку.
Окрім незвично великого Місяця цього дня можна побачити на небі три планети – Юпітер, Сатурн та Меркурій. Якщо дивитися без телескопа, то можна побачити лише яскраві крапки, які значно виділяються поміж інших зірок на небі.
Прихильники астрології вірять, що у цей день не варто робити імпульсивних рішень, варто слідкувати за своїми емоціями та не провокувати конфлікти.
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