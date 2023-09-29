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В небе над Днепром взошло «роковое» Суперполнолуние (ФОТО)

Сегодня 20:51
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Удивительное явление.

Новости Днепра про В небе над Днепром взошло

В небе над Днепром уже можно увидеть невооруженным глазом последний Супермесяц этого года. Так называют это астроявление из-за того, что спутник Земли приближается на минимальное расстояние и кажется, что он увеличился в размерах.

В соцсетях опубликовали волшебное фото необычного явления. Луна настолько яркая, что не нужно даже уличное освещение.

«Роковой» это полнолуние прозвали из-за того, что небесное тело находится в Овне, который считается самым горячим знаком зодиака. Впрочем, обычно его называют урожайным. Это связано с тем, что в сентябре активно убирают урожай.

В этот день во многих культурах отмечают праздник урожая.

Увидеть полнолуние можно необозримым глазом, поэтому советуем выйти на улицу пока нет комендантского часа и тревоги из-за табуна «мопедов».

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