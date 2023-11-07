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У МВС оприлюднили нові дані щодо загибелі помічника Залужного

Сьогодні 07:25
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Увечері 6 листопада у ЗМІ з’явилася інформація про смерть помічника Валерія Залужного 39-річного військового Геннадія Частякова.

Новости Днепра про У МВС оприлюднили нові дані щодо загибелі помічника Залужного

Повідомлялося, що чоловік нібито підірвався через необережне поводження з гранатою у себе вдома у селі Чайки Київської області. Згодом про загибель свого помічника повідомив Валерія Залужний, який зазначив, що трагедія сталася через невідомий вибуховий пристрій в одному із подарунків.

Пізніше нові дані оприлюднив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.

За його словами, внаслідок першочергових слідчих дій вдалося з’ясувати перші обставини трагедії. 6 листопада в загиблого майора Частякова був День народження. Він повернувся з роботи додому з подарунками від колег, які почав показувати рідним.

Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка. Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. В квартирі поліція знайшла ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу. Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. У його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії, – зазначив Клименко.

Досудове розслідування триває.

Новости Днепра про У МВС оприлюднили нові дані щодо загибелі помічника Залужного

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