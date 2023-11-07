В МВД опубликовали новые данные по поводу гибели помощника Залужного

Вечером 6 ноября в СМИ появилась информация о смерти помощника Валерия Залужного 39-летнего военного Геннадия Частякова.

Сообщалось, что мужчина якобы подорвался из-за неосторожного обращения с гранатой у себя дома в селе Чайки Киевской области. Позже о гибели своего помощника сообщил Валерия Залужный, который отметил, что трагедия произошла из-за неизвестного взрывного устройства в одном из подарков.

Через некоторое время новые данные опубликовал Игорь Клименко, Министр внутренних дел Украины.

По его словам, в результате первоочередных следственных действий удалось выяснить первые обстоятельства трагедии. 6 ноября у погибшего майора Частякова был День рождения. Он вернулся с работы домой с подарками от коллег, которые начал показывать родным.

Взял подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв. В квартире полиция обнаружила еще 5 таких неразорванных гранат. Их отправят на экспертизу. Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, который подарил роковой подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще 2 аналогичных гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия, – отметил Клименко.

Досудебное расследование продолжается.

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