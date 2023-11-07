В МВД опубликовали новые данные по поводу гибели помощника Залужного

Сообщалось, что мужчина якобы подорвался из-за неосторожного обращения с гранатой у себя дома в селе Чайки Киевской области. Позже о гибели своего помощника сообщил Валерия Залужный, который отметил, что трагедия произошла из-за неизвестного взрывного устройства в одном из подарков.
Через некоторое время новые данные опубликовал Игорь Клименко, Министр внутренних дел Украины.
По его словам, в результате первоочередных следственных действий удалось выяснить первые обстоятельства трагедии. 6 ноября у погибшего майора Частякова был День рождения. Он вернулся с работы домой с подарками от коллег, которые начал показывать родным.
Взял подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв. В квартире полиция обнаружила еще 5 таких неразорванных гранат. Их отправят на экспертизу. Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, который подарил роковой подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще 2 аналогичных гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия, – отметил Клименко.
Досудебное расследование продолжается.
Читайте также:
Автор:
Наша область заняла 4 место после Киева, Харьковской и Одесской…
От полученных травм пешеход умер на месте.
Все обстоятельства смерти юноши будут выяснять полицейские.
На всякий случай берите с собой зонтики!
Личность погибшего установили.
В центре Днепра возле одного из азиатских ресторанов появилась необычная инсталляция: дерево, украшенное алыми лентами.
Сегодня, 7 ноября, днепровскому троллейбусному движению исполнилось 76 лет.
В социальной сети жители Днепра вспомнили о самом популярном фотосалоне города. Назывался он «Силуэт» и находился на центральном проспекте города.
В Павлограде зафиксировали случай заболевания Гепатитом А.
Юбиляра поздравил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Певица столкнулась с волной хейта.
Найдя старые игрушки на антресолях или в самом дальнем углу шкафа не спешите их выкидывать. На том, что собирали или чем игрались десятки лет назад можно заработать. Сумма зависит от состояния игрушки, ее возраста и популярности в былое время.
Скандал с Ириной Фарион не утихает.
В Никополе травмировался подросток, пытавшийся открыть старый противогаз.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!